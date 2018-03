Alliierte hinter sich vereinen, bis zum letzten Moment. Kurz vor dem EU-Sondergipfel mit der Türkei am Montag üben sich Europas Spitzenpolitiker im Klinkenputzen. Während Ratspräsident Donald Tusk am Freitag den türkischen Premier Ahmet Davutoglu in Ankara aufsuchte, reiste Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Paris, um den französischen Präsidenten François Hollande zu treffen. Unmittelbar vor Landtagswahlen in gleich drei Bundesländern muss die Kanzlerin Erfolge liefern – und Bestätigung für ihren bisherigen Kurs finden. „Angesichts der Flüchtlingsfrage haben Deutschland und Frankreich dieselbe Antwort: Europa. Europa muss in der Lage sein, die erwarteten Lösungen herbeizuführen“, lautete denn auch Hollandes Rückendeckung für Merkel.

Dabei stehen die Vorzeichen für den Gipfel alles andere als gut. Gerade haben Schweden und Dänemark die Verlängerung ihrer Grenzkontrollen angekündigt, Österreich und der Balkan beharren auf ihren Alleingängen und sehen Griechenland in der Verantwortung. Der hellenische Premier Alexis Tsipras forderte in seiner Verzweiflung, Sanktionen gegen jene zu verhängen, die „die Entscheidungen der 28 Staats- und Regierungschefs untergraben.“ Gleichzeitig traf auch er seine eigenen Vorbereitungen – Außenminister Nikos Kotzias sprach am Nachmittag mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu. Für kommenden Dienstag, dem Tag nach dem Gipfel, haben Tsipras und Ankaras Premier Ahmet Davutoglu bereits ein bilaterales Treffen vereinbart.

Die Lage in Griechenland ist prekär. Etwa 32 000 Flüchtlinge sollen sich nach Regierungsangaben derzeit im Land aufhalten. Die UN rechnen damit, dass ihre Zahl in den kommenden Wochen bereits auf 70 000 steigen könnte. Allein im Februar setzten mehr als 55 000 Flüchtlinge von der Türkei auf die griechischen Inseln über. Zwar gewährte die EU-Kommission Griechenland 40 Millionen Nothilfe, stellte weitere 100 Millionen in den kommenden drei Jahren in Aussicht. Tsipras sprach jedoch von 470 Millionen, die nötig seien, um die Menschen zu versorgen.

Die Hoffnung, dass Ankara den Zustrom eindämmen könnte, wird in Brüssel deshalb hochgehalten. Das dürfte kein Leichtes werden. Der türkische EU-Minister Volkan Bozkir hatte unmissverständlich klargemacht, dass das ab Juni angestrebte Rücknahmeabkommen zwischen der EU und der Türkei hinfällig wäre, wenn Brüssel sein Versprechen der Visaerleichterungen ab November nicht einhalte.

Auf Brüsseler Seite scheint man gewillt, kurz vor dem Gipfel ein Zeichen des guten Willens zu setzen. Aus dem drei Milliarden Euro schweren Hilfspaket wurden Ankara nun 55 Millionen für die Schulbildung syrischer Kinder zugesagt. Der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe, Christos Stylianides, sagte dazu, Bildungsprojekte für Flüchtlinge seien von zentraler Bedeutung. „Erziehung ist ein Schutzschild gegen Radikalisierung, Zwangsrekrutierungen und Zwangsheiraten.“ Weitere 40 Millionen sollen direkt in das Welternährungsprogramm fließen, um humanitäre Hilfe vor Ort zu leisten. Ob sich die Türkei von solchen vergleichsweise kleinen Schritten locken lässt, scheint indes fraglich. Diplomaten warnen, die Hilfsbereitschaft von Präsident Recep Tayyip Erdogan zu überschätzen: Er werde Europa nichts schenken.