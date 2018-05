Am 10. August 2014 endet eine Tour an der Elbe. Danach folgen vier Sieben-Nächte-Kreuzfahrten in die Norwegischen Fjorde. Der Besuch endet mit einer 16-Nächte-Transatlantik-Kreuzfahrt nach New York.

Im September 2014 ist die „Oasis of the Seas“ für Mittelmeer-Kreuzfahrten erstmals in Europa zu Gast. Auf dem Programm stehen am 13. und 18. September zwei Fünf-Nächte-Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer ab und bis Barcelona. Halt macht das größte Kreuzfahrtschiff der Welt in Rom und Neapel sowie Capri. Am 23. September folgt eine Fahrt von Barcelona nach Rotterdam.

Im November 2014 bekommt die Flotte Zuwachs: Die „Quantum of the Seas“ feiert ihre Premiere. Gebaut in der Meyer Werft in Papenburg, wird sie ihre Jungfernfahrt ab dem 23. November in der Karibik absolvieren. (dpa/tmn)

22 Caribbean-Schiffe gehen auf Fahrt. Foto: Caribbean Cruises