Die Dorfgemeinschft Badenermoor ist dieses Jahr, wie in jedem zweiten Jahr, Gastgeber des Badener Erntedankgottesdienst. Am 02. Oktober um 10 Uhr hält Pastor Behr den Gottesdienst auf dem Dorfplatz in Badenermoor ab. Im Anschluss gibt es eine Suppe sowie Kaffee und Kuchen.

Ab 11 Uhr ist der Flohmarkt eröffnet, der direkt nebenan stattfindet. Anmeldungen hierfür nimmt Ulla Lehmann unter Telefonnummer 04202/75667 entgegen. Am Montag, den 03. Oktober veranstaltet die Dorfgemeinschaft ein Bayrischen Frühschoppen. Ab 10.30 Uhr ist jeder herzlich eingeladen auf dem Dorfplatz zu feiern. Es gibt ein leckeres Büffet mit Bayrischen Spezialitäten.