„Die kommende Tour ist mit nichts zu vergleichen, was ich vorher gemacht habe“, verrät der Star-Violinist David Garrett. Im Klartext bedeutet das: Der Geiger wird erstmals auf einer sogenannten Centerstage spielen und bei

seiner Performance entsprechend auf der extra für ihn designten Bühne mit Drehelementen komplett vom Publikum umgeben sein.

Der Titel der „Explosive Live!“-

Tour ist Programm. „Es wird heiß, es werden Funken sprühen, es

wird knallen, es geht durch die

Decke!“, ist in der Vorankündigung zu lesen. Das Publikum darf am Mittwoch, 23. November, ab 20 Uhr in der ÖVB-Arena mehr eigene Songs des Musikers als je

zuvor erwarten.

Hinzu kommen zusätzliche pulsierende House-Rhythmen sowie die Verbindung von diversen musikalischen Stilen, für die Garrett

bekannt ist. Zum Programm gehören unter anderem der radikale,

adrenalingeladene Titelsong

„Explosive“, aber auch poetische Stücke wie „Midnight Waltz“.

Die Konzerte des mittlerweile 35-Jährigen sorgen weltweit

immer wieder für hingerissene Fans: Mit den beeindruckenden Bühnenshows seiner „Classic Revolution“-Tour, der Arena- und

der Open-Air-Tour begeisterte er in den vergangenem Jahren mehr als 300 000 Zuschauer.

