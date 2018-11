"Ich habe die Anschuldigungen gelesen. Abgesehen von einigen Ungenauigkeiten bei Daten und Zahlen, existiert ein konzeptioneller Fehler: Es gab keine Korruption, keinen Betrug und keine Geldwäsche", hieß es in einer veröffentlichten Mitteilung von Ariel Alvarado. Er habe bereits Kontakt zu den US-Behörden aufgenommen und wolle bei den Ermittlungen kooperieren.

Das US-Justizministerium hatte Alvarado und 15 weitere Funktionäre am Donnerstag wegen mutmaßlicher Korruption bei der Vermarktung internationaler Fußballturniere angeklagt. Alvarado soll Schmiergelder in Höhe von 230 000 US-Dollar für die Rechte an den Weltmeisterschaften in Südafrika und Brasilien sowie der nord- und mittelamerikanischen Meisterschaft Gold Cup eingestrichen haben. (dpa)