Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Sonnabend gegen 21 Uhr beim Abbiegen in die Straße Schultredde im Hatter Ortsteil Sandkrug mit einem Leitpfosten und einem Hinweisschild kollidiert. Laut Polizeibericht hat er sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Vorfall wurde jedoch nicht nur von einer Zeugin beobachtet, an der Unfallstelle wurden zudem Teile des Fahrzeugs gefunden. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Die Polizei bittet auch weitere Zeugen des Unfalls, sich bei der Dienststelle in Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 zu melden.