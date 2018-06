Und sie war überwältigt von der Teilnahme im Lilienthaler Hallenbad: 154 engagierte kleine und große Schwimmer erschwommen an diesem Tag 141 Kilometer, darunter die Kinder aus den Schwimmgruppen des TVF, die ihre Eltern mitgebracht hatten. Auch die anderen Badegäste waren bereit, mitzuschwimmen. Sabrina Lagemann und Doris Hasenpusch vom Hallenbad, Heidrun Knoth von der DLRG sowie Ute und Hanna Hinzmann und Pia Jähnicke vom TVF zählten am Beckenrand Bahnen, stündlich wurde die aktuellen Ergebnisse dem DSV mitgeteilt.

Die Belohnung konnte sich sehen lassen: die Sponsoren Disney, Rewe und die Allianz spendeten 213 750 Euro an die beiden Organisatoren „Die Arche“ und „für Kinder“, um bedürftigen Kindern das Schwimmenlernen zu ermöglichen. Versprochen waren 50 000 Euro für 876 Kilometer (also einmal quer durch Deuschland) und sogar 200 000 Euro für 3621 Kilometer, das entspricht der deutschen Grenzlänge. Geschafft wurden an diesem Tag in ganz Deutschland in 242 teilnehmenden Schwimmbäderrn 27 594 Kilometer, Deutschland wurde mehrfach umrundet. Nun hoffen neben der Botschafterin Franziska van Almsick auch die Organisatoren, dass wieder mehr Kinder das Schwimmen erlernen. Viele Kinder aus Haushalten mit niedrigem Einkommen können sich immer weniger den Eintritt in den Schwimmbädern leisten und auch in den Schulen steht das Schwimmenlernen immer seltener auf dem Stundenplan.