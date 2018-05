BERGSTEIGER TOT

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Fels durchtrennt Sicherungsseil

Bregenz. Ein herabstürzender Fels ist einem deutschen Bergsteiger in den österreichischen Alpen zum Verhängnis geworden. Der 65-Jährige war auf Roggalspitze in Vorarlberg geklettert, als sich ein Gesteinsbrocken löste und sein Sicherungsseil durchtrennte, wie die Polizei am Sonnabend bestätigte.