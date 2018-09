Beim diesjährigen Bezirksentscheid 2016 in Klein Meckelsen (LK Rotenburg) nahmen insgesamt 80 Wettbewerbsgruppen aus dem Regierungsbezirk Lüneburg teil. Acht Wettbewerbsgruppen aus dem Landkreis Diepholz, darunter die Gruppen der Ortsfeuerwehren aus Albringhausen und Nordwohlde, hatten sich bei den Kreiswettbewerben in Groß Lessen qualifiziert. Die jeweils zehn bestplatzierten Wettbewerbsgruppen können am Landesentscheid teilnehmen. Dieser findet 2017 ebenfalls in Klein Meckelsen statt. Mit einem fünften Platz qualifizierte sich die Wettbewerbsgruppe der Ortsfeuerwehr Nordwohlde am vergangenen Sonntag für den Landesentscheid 2017. Nachdem diese Gruppe 2014 in Lahmstedt durch zwei Fehler und einen verpatzten Zeittakt die Teilnahme verpasst hatte, legte sie diesmal eine fehlerfreie Übung hin und konnte sich mit 423,39 Punkten die Platzierung sichern – eine echte Premiere, erklärte der Gruppenführer bei der Ankunft in Nordwohlde nicht ohne Stolz. Noch nie sind die Nordwohlder so weit gekommen. Entsprechend groß war die Freude über das Abschneiden auf regionaler Ebene auch bei der Nordwohlder Bevölkerung.