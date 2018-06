Nach dem endgültigen Scheitern der Gespräche über die Bildung eines mehrheitsfähigen Kabinetts gibt es nun Neuwahlen im Königreich. Nach Gesprächen mit allen Parteiführern erklärte König Felipe, das spanische Staatsoberhaupt, am Dienstagabend: „Es gibt keinen Kandidaten, der im Parlament auf die notwendige Unterstützung zählen kann“. Deswegen werde er, wie in der Verfassung vorgesehen, das Parlament auflösen und Neuwahlen ansetzen.

Der politische Schiffbruch stürzt das Euroland, das unter Massenarbeitslosigkeit und hoher Verschuldung leidet, in eine schwere Krise, deren Ausgang ungewiss ist. Den derzeitigen Umfragen zufolge wird sich auch bei der Neuwahl, die am 26. Juni geplant ist, wenig an der aktuellen politischen Blockade und den unklaren Mehrheitsverhältnissen ändern. „Neuwahlen sind nur Zeit- und Geldverschwendung“, kommentierte die Zeitung „Vanguardia“.

Ein Szenario, das in der EU-Zentrale in Brüssel, wo man von Madrid wichtige Wirtschaftsreformen und milliardenschwere Einsparungen erwartet, mit Sorge beobachtet wird. „Die Reformpolitik ist völlig zum Stillstand gekommen“, warnte das Blatt „El Mundo“, Neuwahlen seien „ein Fiasko“. Das Land musste 2012 mit einem Notkredit von 41 Milliarden Euro vor der Pleite gerettet werden, nachdem die marode Bankenbranche in Schieflage geraten war. Anfang 2015 konnte das Königreich den Rettungsschirm wieder verlassen. Doch die Staatsschulden sind immer noch nicht unter Kontrolle, das mit Brüssel ausgehandelte Defizitziel wurde im vergangenen Jahr weit verfehlt.

Der letzte Urnengang am 20. Dezember 2015 hatte ein zersplittertes Parlament hervorgebracht, in dem weder der seit Ende 2011 regierende konservative Ministerpräsident Mariano Rajoy noch der oppositionelle Sozialistenchef Pedro Sánchez eine ausreichende Regierungsmehrheit haben. Und in dem die beiden neu ins Parlament eingezogenen Parteien, die linksalternative Protestbewegung Podemos und die konservativ-liberale Plattform Ciudadanos, zu wichtigen Mitspielern im Machtpoker wurden.

Aber alle Hoffnungen auf eine tragfähige Mehrparteienkoalition zerschlugen sich. Die Sozialisten (PSOE) lehnten eine große Koalition mit der konservativen Volkspartei (PP) ab, die durch zahlreiche aufsehenerregende Korruptionsskandale belastet sind. Auch ein Linkspakt mit Podemos (Wir können) schmeckte dem Sozialisten Sánchez nicht, weil ihm die Forderungen von Podemos-Chef Pablo Iglesias zu weit gingen. Podemos wollte wiederum eine sozialliberale Koalition aus Sozialisten und Cuidadanos nicht unterstützen. Und mit dem Konservativen Rajoy liebäugelte nur die liberale Bürgerpartei, was ebenfalls nicht zum Regieren reichte.

Aktuellen Wählerumfragen zufolge wird eine Neuwahl im Sommer an der bisherigen Machtverteilung nicht viel ändern. Auch wenn sich die Parteien nun an die kleine Hoffnung klammern, dass sie vielleicht doch ein paar Stimmen hinzugewinnen. Vor allem deswegen bemühten sich alle Parteifürsten, die Schuld für das Scheitern der Konkurrenz in die Schuhe zu schieben. Und sie versicherten unisono: „Wir haben alles getan, um zu einer Einigung zu kommen.“