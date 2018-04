Die Mitglieder des Ritterhuder Schützenvereins laden für Freitag, 27. September, ab 17 Uhr zum Firmen- und Verbändeschießen ein. Die Veranstaltung findet auf der Schießanlage am Schützenplatz in Ritterhude statt. Am Sonnabend, 28. September, findet ab 10 Uhr auf der gleichen Anlage das Herbstschießen statt. Zum Mittag, gegen 13 Uhr, gibt es Spanferkel vom Grill. Anmeldungen für beide Veranstaltungen sind unter Telefon 0 47 91 / 98 62 00 und 0 15 20 / 35 03 514 möglich.