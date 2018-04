Die Gemeinde Berne stellt, wie berichtet, für den Außenbereich in Ganspe den Bebauungsplan Nummer 45 auf. Die dadurch verursachten Veränderungen im Naturhaushalt müssen ausgeglichen werden. Dafür will sich die Gemeinde der Flächenagentur des Landkreises bedienen, die Ersatzmaßnahmen nicht vor Ort, sondern in Oldenbrok, Gemeinde Ovelgönne, ausführen will.

Jutta Krämer berichtete, dass die vor 13 Jahren ins Leben gerufene Flächenagentur zwar bei der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Wesermarsch angesiedelt sei. An den Entscheidungen der Behörde über Art und Umfang von Ausgleichsmaßnahmen sei die Agentur indes nicht beteiligt. Als Dienstleister finanziere sie sich komplett selbst.

In der Wesermarsch seien Wiesenvögel die vorrangigen Arten, erklärte Krämer. Sie gelte es zu schützen und Lebensräume für sie zu entwickeln. Kleinräumige Flächen, die in der Vergangenheit als Ausgleich geschaffen wurden, würden den Vögeln mit ihren großen Bewegungsradien nicht gerecht. Inzwischen würden lieber zusammenhängende Flächen von einigen Hundert Hektar renaturiert und zwar jeweils dort, wo solche Flächen von Landwirten zur Verfügung gestellt würden und preislich erschwinglich seien.

Den Ausgleich für den Gansper Bebauungsplan in Oldenbrok begründete sie damit, dass dort eine Fläche von 90 Hektar in artenarmes Extensivgrünland umgewandelt werde. "Neben der Gemeinde Berne ermöglichen die Städte Nordenham und Brake sowie zwei landwirtschaftliche Betriebe die großflächige Renaturierung eines Hochmoorsockels." Jutta Krämer zeigte auf, dass auch die Gemeinde Berne bereits von solchen Ausgleichsmaßnahmen, die andernorts verlangt wurden, profitiert habe. So im Bereich der Storchenstation, wo Gräben und Grüppen erweitert und Teiche für die Störche angelegt wurden. "Wir überlassen nichts dem Zufall", versicherte die Fachfrau. So würden die Maßnahmen alljährlich kontrolliert und – wo nötig – nachgebessert.

Als "Riesenprojekt" kündigte sie die Verbesserung des Gewässers Ollen in der Gemeinde Berne an. Für diese mehrjährige Aufgabe hätten 2010 erste Gespräche stattgefunden. 2011 wurden unter Einbeziehung des Entwässerungsverbandes Stedingen und zusammen mit dem Fischereiverein und dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz eine Arbeitsgruppe gegründet und Fördergelder beantragt. 330000 Euro seien 2012 bewilligt worden. "Damit kann man schon etwas machen", so Jutta Krämer. Ziel sei es, den massiven Uferabbrüchen an der Ollen entgegenzuwirken. Teile des Gewässers sollen in diesem Jahr entschlammt und Röhrichtmatten ausgelegt werden. Sie entwickeln sich zu einem natürlichen Uferschutz, bringen Vegetation in den Fluss und helfen, die Wasserqualität für die Fische zu verbessern, so Jutta Krämer.