Nach den Preisrückgängen im vergangenen Jahr müssen sich Verbraucher in Deutschland in den kommenden Monaten wieder auf steigende Fleischpreise einstellen. Das gelte für Rind- genauso wie für Schweinefleisch, erklärte die Zentralgenossenschaft des europäischen Fleischergewerbes (Zentrag) am Montag in Frankfurt. Hintergrund sei eine anziehende Nachfrage. Zudem dürfte Importware wie Lamm und Wild etwa aus Neuseeland wegen der Dollarstärke gegenüber dem Euro teurer werden. Nur wenig Preisauftrieb erwarten die Experten bei Geflügel. Allerdings seien die Verbraucherpreise für Fleisch- und Wurstwaren 2014 auch um 0,6 Prozent gefallen – nach einem Plus von 4,5 Prozent 2013. Auf den Fleischverzehr wirkte sich der Preisrückgang nicht aus: Statistisch aß nach den Angaben im vergangenen Jahr jeder Mensch in Deutschland 60,1 Kilogramm (Vorjahr 60,3 kg) Fleisch.