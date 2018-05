Entspannter Feierabend: Insbesondere Menschen mit wenig Zeit für den Haushalt profitieren von der autonomen und zuverlässigen Arbeitsweise von Haushaltsrobotern. (Camera MK3-5 und Philips, Philips)

Sie verfolgen lediglich ein Ziel: Den Boden sauber halten. Diese Aufgabe erledigen die kleinen Hightechgeräte vollkommen autonom, was insbesondere für Berufstätige, die wenig Zeit für die Hausarbeit haben, ein starkes Kaufargument ist.

modernen Saugrobotern zum Schnäppchenpreis gibt es regelmäßig im Extra-Markt in der Rubrik Elektrogeräte.

Kurz nach der Jahrtausendwende kamen die ersten staubsaugenden Roboter auf den deutschen Markt. Die Zeit der Kinderkrankheiten ist somit längst vorüber – und eine Anschaffung kann ohne Bedenken erfolgen. Den klassischen Staubsauger, der selbst starke Verschmutzungen zuverlässig entfernt, ersetzen seine selbstständigen Kollegen allerdings nicht. Ihr Vorteil liegt vielmehr darin, dass sie sich täglich um die Bodenreinigung kümmern und durch zahlreiche Wiederholungen ein stattliches Reinigungsergebnis erzielen. Wer glaubt, dass mit einem solchen Dauereinsatz eine hohe Stromrechnung einhergeht, der irrt sich. Der Energiehunger der flinken Haushaltshelfer ist äußerst gering. Die sparsamsten Modelle kommen bereits mit rund zehn Watt aus. Im Vergleich zu einem klassischen 1600-Watt-Sauger ist das Einsparungspotenzial dementsprechend groß, selbst wenn der Roboter deutlich häufiger unterwegs ist.

Einige Vierbeiner nutzen die kleinen Haushaltshelfer gern für eine Rundfahrt. (Kerstin Boelsen)

Ihre gute Reinigungsleistung erreichen die meisten Saugroboter durch den Einsatz rotierender Bürsten. Diese befinden sich an den Seiten und befördern den Schmutz unter das Gerät, wo er aufgesaugt wird. Die Seitenbürsten sind vor allem zum gründlichen Säubern von Ecken und entlang der Zimmerwände notwendig – denn die meisten automatischen Kleinsauger haben eine runde Form. Diese soll insbesondere Drehungen in engen

Nischen erleichtern. Ein weiteres Plus: Aufgrund ihrer niedrigen Bauhöhe erreichen die Geräte auch Flächen unterhalb der Möbel, die ansonsten eher schwer zu reinigen sind.

Gute Orientierung

Die optimalen Einsatzgebiete für Saugroboter sind glatte Böden – wie Fliesen, Parkett, Laminat und Vinyl. Mit Kurzflorteppichen kommen die meisten Modelle ebenfalls gut zurecht. Teppiche mit einer Florhöhe ab zwei Zentimetern hingegen können ein Problem darstellen. Im besten Fall interpretieren die Roboter diese als Hindernis und lassen sie einfach aus. Im ungünstigsten Fall verheddern sie sich in dem Teppich und müssen von Hand befreit werden, damit sie weiterarbeiten können.

Doch wie finden sich die Hightechgeräte eigentlich in der Wohnung zurecht? Etwas ältere Ausführungen besitzen sogenannte Taster am Gehäuse, und bewegen sich solange geradeaus, bis sie gegen ein Hindernis stoßen. Dann wechseln sie die Fahrtrichtung und saugen den Raum in einem zufällig entstehenden Muster ab. Neuere Modelle verfügen in der Regel über deutlich mehr Sensorik – mitunter sogar über Kameras – zur Orientierung. Sie fahren den Boden planvoller ab. Die Sensoren zur Hinderniserkennung arbeiten entweder mit Licht im Infrarotbereich oder mit Ultraschall. Wenn sich Glastüren oder durchsichtige Gegenstände, etwa eine Bodenvase, in der Wohnung befinden, sind Ultraschallsensoren vorteilhafter, da Infrarotdetektoren solche Widerstände schlecht oder überhaupt nicht wahrnehmen. Eine weitere Sensortechnik dient dazu, Treppenstufen zu erkennen – und somit Abstürze zu vermeiden.

Eine Lade- oder Basisstation ermöglicht dem Saugroboter, seine Akkus selbstständig aufzuladen. Besonders komfortable Stationen verfügen über eine integrierte Absaugeinheit, die den Staubbehälter des Geräts leert. In Sachen Geräuschentwicklung halten sich die emsigen Helfer in der Regel vornehm zurück: Die geräuschärmsten Modelle sind mit rund 55 Dezibel nicht lauter als ein normales Gespräch und leiser als ein üblicher Föhn. Zum Vergleich: Herkömmliche Staubsauger erreichen etwa 70 Dezibel und mehr.

