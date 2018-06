Der in Leipzig gefasste Tatverdächtige Dschaber al-Bakr wird – bewacht durch SEK-Beamte – dem Haftrichter in Dresden vorgeführt. (xcitepress/ce, action press)

Er hat sein Handy dabei und zeigt ein Foto, das er gemacht hat. Ein Bild, das auf einen Schlag alle Müdigkeit unter den Beamten vertreibt. Es zeigt Dschaber al-Bakr, den mutmaßlichen Bombenbauer, den Mann, den die deutsche Polizei seit Sonnabend intensiv sucht, nachdem sie in seiner Wohnung in Chemnitz gefährlichen Sprengstoff gefunden hat, wie ihn die islamistische Terrormiliz Daesch benutzt. Der späte Besucher auf der Polizeiwache erzählt, al-Bakr sei bei ihm zu Hause im Plattenbauviertel Leipzig-Paunsdorf. Er sei von ihm auf Leipziger Hauptbahnhof angesprochen und um eine Übernachtungsgelegenheit gebeten worden. Er habe al-Bakr mitgenommen, er habe von der Fahndung nach ihm erfahren – und nun sei der Gesuchte in seiner Wohnung.

Danach geht alles sehr schnell: Wenige Minuten später ist ein Sondereinsatzkommando dort. Zwei weitere Syrer empfangen die schwer bewaffeneten Polizisten an der Tür und übergeben den Gesuchten, den sie zuvor gefesselt haben. Das SEK muss ihn nur noch mitnehmen. So endet in der Nacht zu Montag eine der heißesten bundesweiten Fahndungen seit langer Zeit recht undramatisch. „Wir sind überglücklich und geschafft“, verkündet Sachsens Polizei am Montagmorgen.

Am Mittag berichten Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) und Landeskriminalamtschef Jörg Michaelis in Dresden Details über den Hergang der Nacht. „Wir können froh sein“, sagt Ulbig, der in Sachsen einiges auszuhalten hat und so entspannt wirkt, wie schon lange nicht mehr. Am Nachmittag meldet sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und dankt der Polizei, dem beherzten Syrer und seinen fesselnden Mitstreitern. Auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) freut sich und dankt „ausdrücklich dem mutigen und verantwortungsbewussten syrischen Mitbürger, der durch den entscheidenden Hinweis und sein Handeln den schnellen Erfolg möglich gemacht hat.“

Die Erleichterung ist gewaltig, höchstwahrscheinlich ist ein Anschlag in Deutschland verhindert worden: Die „Vorgehensweise und das Verhalten des Verdächtigen sprechen derzeit für einen IS-Kontext“, sagt LKA-Präsident Michaelis. Der 22-Jährige habe nach vorliegenden Erkenntnissen an einem „Sprengsatz möglicherweise in Form einer Sprengstoffweste“ gearbeitet.

Am Sonnabend hatte die Polizei die Wohnung des Verdächtigen in Chemnitz gestürmt, ihn dabei aber nicht erwischt. In der Wohnung fanden die Polizisten nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe eineinhalb Kilogramm Sprengstoff. Die Ermittler sind sich sicher, dass er einen „islamistisch motivierten Anschlag in Deutschland geplant und bereits konkret vorbereitet“ habe. Ein genaues Ziel habe er aber noch nicht ausgesucht.

Nachdem, was die Polizei weiß, war der 22-Jährige in der nordsächsischen Kleinstadt Eilenburg gemeldet und im Juli wurde als Flüchtling anerkannt worden. Zuletzt lebte er in der Wohnung in Chemnitz. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte den jungen Mann im Visier. Er war zuletzt aufgefallen, weil er Anfang Oktober im Internet nach Anleitungen zur Herstellung von Sprengstoffvorrichtungen und Ausrüstungsgegenständen für den sogenannten „Dschihad“ („Heiliger Krieg“) gesucht hatte. Danach überschlugen sich die Ereignisse.

Trotz der Festnahme: Es gibt noch einige Unklarheiten. Bei der Erstürmung der Chemnitzer Wohnung am Sonnabendmittag war ein Verdächtiger geflohen, nachdem die Polizei ihn gerufen und einen Warnschuss abgegeben hatte. Ob der weglaufende Mann tatsächlich der Gesuchte oder ein anderer war, sei nicht gewiss, berichtete LKA-Chef Michaelis am Montag. Es gibt auch noch keine Informationen darüber, ob es weitere Mittäter oder Hintermänner gab oder ob mögliche Anschläge vom Ausland aus gesteuert wurden.

In Untersuchungshaft sitzt seit dem Wochenende auch der 33-jährige Syrer Klali A., der dem mutmaßlichen Bombenbauer die Wohnung im Chemnitzer Heckert-Viertel zur Verfügung stellte. Er war auch als Flüchtling nach Deutschland gekommen und aus Bad Berleburg in Nordrhein-Westfalen nach Chemnitz gezogen. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, für Dschaber al-Bakr „in Kenntnis seiner Anschlagspläne“ die notwendigen Stoffe im Internet bestellt zu haben.

Für Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) ist mit der Festnahme des mutmaßlichen Bombenbauers Schlimmes verhindert worden: „Die Vorbereitungen in Chemnitz ähneln nach allem, was wir heute wissen, den Vorbereitungen zu den Anschlägen in Paris und Brüssel.“ Bei den islamistischen Anschlägen am 13. November 2015 in der französischen Hauptstadt waren 130 Menschen getötet worden. In Brüssel waren im März am Flughafen und in einem U-Bahnhof 32 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt worden.

Wegen der besonderen Bedeutung des Falles übernahm die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen. Al-Bakr wird der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verdächtigt. Nach Verkündung des Haftbefehls durch einen Amtsrichter am Montag in Dresden befindet er sich in Untersuchungshaft.

Die Polizei gab derweil das im Zusammenhang mit Dschaber al-Bakr durchsuchte Haus im Chemnitzer Fritz-Heckert-Gebiet wieder frei. Die Ermittlungen wurden abgeschlossen, die Instandsetzung der Wohnungen hat begonnen, wie die Stadt am späten Montagabend mitteilte. Die Mieter könnten im Laufe des Dienstags in ihr Zuhause zurückkehren. Zuvor werden die bei dem Anti-Terror-Einsatz entstandenen Schäden beseitigt. Das SEK hatte am Sonnabend eine Wohnung in dem Haus gestürmt, nachdem die Festnahme al-Bakrs misslungen war.

Daesch Der WESER-KURIER verwendet den Begriff „Islamischer Staat" nicht, weil diese Terrorgruppe weder religiös motiviert noch ein Staat ist. Wir sprechen wie ihre Gegner von Daesch.

