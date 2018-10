Ungarn

Flüchtlinge an serbisch-ungarischer Grenze im Hungerstreik

Aufgebrachte Flüchtlinge haben an der serbisch-ungarischen Grenze bei Röszke einen Hungerstreik aus Protest gegen die Schließung des dortigen Durchgangs begonnen. Einige der 200 bis 300 protestierenden Menschen in einer Transitzone trügen Schilder mit der Aufschrift "No water no food until open border", berichtet die Internet-Zeitung index.hu. Vorher hätten sie dort von ungarischer Seite erhaltenes Essen weggeworfen. Unter den Protestierenden seien auch Kinder. Heute war in Ungarn ein Gesetz in Kraft getreten, wonach ein illegaler Grenzübertritt als Straftat gilt.