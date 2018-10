Wiesmoor

Flüchtlingsheim nachts angegriffen

DPA

Wiesmoor. Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend in Wiesmoor (Kreis Aurich) eine Fensterscheibe in einer Flüchtlingsunterkunft eingeworfen. Das Wurfgeschoss, eine gusseiserne Hantelscheibe, habe glücklicherweise niemanden getroffen, sagte eine Sprecherin der Polizei.