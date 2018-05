Hannover

Flughafen Hamburg zeitweise gesperrt

dpa

Großeinsatz in Hamburg: Hunderte Reisende werden bei eisiger Kälte nach draußen geschickt. Länger als eine Stunde liegt der Flugbetrieb am fünftgrößten Airport in Deutschland lahm.