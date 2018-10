Forscher früherer Jahrhunderte brachen bei Expeditionen oft in unentdeckte Regionen der Erde auf. Sie wollten neue Seewege entdecken oder unbekannte Länder erforschen. Einige interessierten sich besonders für fremdartige Pflanzen und Tiere. Andere wollten entlegene Orte als Erste erreichen, zum Beispiel den Nordpol.

Das war meist nicht nur total anstrengend, sondern auch gefährlich. Schließlich wusste man ja nicht, was einen in der Fremde erwartete. Wenn die Entdecker dann von ihren oft langen und mühevollen Expeditionen zurück in die Heimat kamen, staunten die Menschen über ihre Erzählungen und über exotische Mitbringsel aus fernen Ländern.

Länder und Kontinente gibt es auf der Welt heute nicht mehr zu entdecken. Aber erforschen kann man noch immer viel! Und deshalb machen auch heute noch viele Wissenschaftler regelmäßig Expeditionen. Zum Beispiel Meeresforscher, die mit Schiffen in die Arktis oder Antarktis fahren. Oder Archäologen, die Ausgrabungen in anderen Ländern machen.

Die Wissenschaftler bereiten sich natürlich gründlich auf ihre Expeditionen vor. Das dauert meist Monate. Sie planen ihre Experimente und stellen ihre Ausrüstung zusammen. Dank der modernen Technik sind die Expeditionen heute meist nicht mehr ganz so mühevoll wie in früheren Jahrhunderten. Aber bei minus 40 Grad Celsius im Eis der Antarktis Proben nehmen? Oder unter heißer Sonne nach alten Knochen buddeln? Das macht nicht jedem Spaß. Mut und Abenteuerlust braucht man deshalb auch heute noch, wenn man zu einer Expedition aufbrechen möchte.