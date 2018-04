Eigentlich war es nur die Zusammensetzung der Departementräte, über die die Franzosen am Sonntag in der ersten Runde abstimmten. Doch die aufgeregten Reaktionen auf die Ergebnisse enthüllen, dass es sich um weit mehr handelt als um einen unbedeutenden lokalen Urnengang – nämlich bereits um einen Fingerzeig für die Präsidentschaftswahl in zwei Jahren.

Das erklärt die große Bedeutung dieser Departementswahlen für Nicolas Sarkozy. Dem Ex-Präsidenten geht es darum, sich bis 2017 als unangefochtener Kandidat seiner Partei in Stellung zu bringen. Nach einem missratenen politischen Comeback im Herbst, bei dem er nicht ohne Mühe den Vorsitz der konservativen UMP errungen hat, feiert er nun deren Wahlerfolg auch als seinen persönlichen. Mit den Verbündeten der Zentrumsparteien wurde die UMP mit 29,4 Prozent stärkste politische Kraft. Die Konservativen dürften nach der Stichwahl am nächsten Sonntag eine klare Mehrheit der 101 Departements von der Linken zurückerobern, die seit Jahren auf lokaler und regionaler Ebene dominierte – bis zu dem Moment, wo sie auf nationaler Ebene die Macht übernahm. Seitdem wenden sich die Wähler frustriert ab und oft dem Front National (FN) zu. Nur bedingt konnte die UMP bis jetzt von der Unpopularität der Regierung profitieren. Marine Le Pen bedrängt sie derart, dass die Abgrenzung zum rechten Rand ihr Hauptthema geworden ist.

Dass sich die bürgerliche Rechte nun so klar vor dem FN positioniert hat, stärkt Sarkozy. Schließlich präsentiert er sich als „einzigen Damm“ gegen Le Pens Vormarsch, seit er 2007 die Präsidentschaftswahl mit einer Kampagne rund um die Themen Einwanderung, innere Sicherheit und Kriminalität gewann. Der FN schnitt damals schwach ab – anders als 2012, wo nicht mehr Parteigründer Jean-Marie Le Pen, sondern seine Tochter Marine antrat. Sarkozy setzte weiter auf seine umstrittene Strategie. Damit hebt er sich von seinem innerparteilichen Hauptkonkurrenten ab: Ex-Premierminister Alain Juppé ist nicht nur beliebter bei den Franzosen, sondern spricht mit seinem gemäßigten Kurs die Mitte an. Die Gefahr, dass die Parteirechte zum FN abwandert, besteht dabei.

Denn die 25 Prozent, die dieser nun erhalten hat, liegen zwar unter den Vorhersagen. Trotzdem stellt auch dieses Wahlergebnis einen Zuwachs für die extreme Rechte dar, die bislang wenig lokal verankert war. Kandidaten fanden sich in fast allen Bezirken, in mehr als der Hälfte haben sich diese für die zweite Runde qualifiziert.

Le Pen wurde auch stark als Vertreterin der Verdrossenen. Präsident François Hollande hat bitter enttäuscht mit seinem unentschlossenen Handeln. Die Niederlage der Sozialisten ist auch seine: Mit 22 Prozent fällt das Ergebnis zwar weniger katastrophal aus als erwartet. Dennoch werden sie am Sonntag wohl Dutzende Departements verlieren. Zählt man alle linken und grünen Gruppierungen zusammen, erreichen sie zwar 36,2 Prozent und damit fast so viel wie die des bürgerlich-rechten Lagers. Doch die französische Linke ist zersplittert. Die sozialistische Regierung in Paris war am Montag denn auch um Schadensbegrenzung bemüht. Premier Manuel Valls rief zu einem „Schulterschluss der gesamten Linken“ für den zweiten Wahlgang auf. Im Sender RTL rechnete er vor, dass die Sozialisten zusammen mit linken Verbündeten „vor der Front National“ lägen. Das linke Lager einschließlich der Grünen müsse sich in der Stichwahl nun hinter die linken Kandidaten stellen.