Die Volkshochschule (VHS) in Brinkum bietet vom 14. bis zum 18. Oktober einen Bildungsurlaub in ihren Räumen im Brinkumer Briseck-Zentrum an. Dort können Anfänger Französisch lernen. Anschließend sollen die Sprachkenntnisse in Alltagssituationen getestet werden, wie die VHS mitteilte. Die Teilnahme kostet 115 Euro (Kleingruppe: 125 Euro). Die Veranstaltung sei in Niedersachsen für Teilzeitbeschäftigte als Bildungsurlaub anerkannt, so die VHS. Anmeldungen sind unter 04242/9764444 möglich.