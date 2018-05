Nachdem sie die Bundespolizei über den Vorfall informiert hatte, meldete sich nun auch ein weiteres Opfer. Der Mann habe sich neben die Geschädigte gesetzt und während eines unverfänglichen Gesprächs angefangen zu masturbieren. Die Polizei sucht nun nach dem etwa 1,75 Meter großen Täter. Er soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein, spärliche hellblonde, rötliche Haare haben und eine Brille tragen. Mit großer Wahrscheinlichkeit sei er außerdem Raucher und offensichtlich mehrfach auf der Strecke Hamburg – Bremen unterwegs.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04 41/ 21 83 80 mit der ermittelnden Bundespolizei in Oldenburg in Verbindung zu setzen oder sich an eine anderen Polizei-Dienststelle zu wenden.

Da Sexualstraftäter häufig wiederholt handeln und künftig auch weitere Frauen belästigen könnten, rät die Bundespolizei grundsätzlich: „Merken Sie sich möglichst viele Details zu der Person und informieren Sie oder anwesende Zeugen umgehend die Polizei.“