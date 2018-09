Die Kolumbianer sind aufgerufen, über das Friedensabkommen abzustimmen. Gegner werben auf Plakaten dafür, „No“ zu sagen.

Dennoch spricht die nachdenkliche Frau mit den traurigen Augen an einem sonnigen Nachmittag in einem Café in Popayán nicht von „Justicia“, ihr geht es nicht um Strafe. „Ich will einfach nur Wahrheit, eine Entschuldigung und die Identität des Vergewaltigers.“ Das könnte das Friedensabkommen zwischen Regierung und Rebellen sogar erreichen. „Die Voraussetzungen sind geschaffen“, weiß Mariana López, und sie hat mit dazu beigetragen. Denn sie gehörte zu den Opfern des Bürgerkriegs, die von den Unterhändlern angehört wurden, als das Kapitel der Opferentschädigung bei den Friedensverhandlungen zwischen Guerilleros und Regierung auf der Tagesordnung stand.

Mariana López hat der Bürgerkrieg aus Caldono vertrieben.

Die 40-Jährige sprach sich dabei gegen Haft für die Täter aus und sorgte so mit dafür, dass geständige Guerilleros laut dem Abkommen nicht in den Knast müssen: „Wenn sie schon unsere Leben und unsere Existenzgrundlagen zerstört haben, sollen sie wenigstens helfen, beides wieder aufzubauen“, sagt López. Mit einem streng rechtsstaatlichen Blick wirkt diese Auffassung befremdlich. Aber dieser 52 Jahre währende absurde und anachronistische Krieg unter Kolumbianern lässt die Menschen mit anderen Augen auf die Dinge schauen. „Für mich ist Reparation mehr Strafe, als wenn die FARC-Rebellen im Gefängnis sitzen und nichts tun,“ betont López.

Das bergige und grüne Cauca ist eine der Gegenden Kolumbiens, die am härtesten unter dem 52 Jahre währenden Bürgerkrieg gelitten hat. Hier ist eine der Ursprungsregionen der Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC), mit der die Regierung nach drei Jahren und zehn Monaten währenden Verhandlungen am Montag ein historisches Friedensabkommen unterzeichnete. Experten schätzen, dass die Linksguerilla phasenweise in mindestens 40 Prozent des Cauca vertreten war. Hier wurde im November 2011 der damalige Rebellen-Chef Alfonso Cano getötet. Das Cauca ist reich an Mineralien, Wasser und Kohle, eines der größten Koka-Anbaugebiete des Landes und zudem ein wichtiger Korridor zur Pazifikküste. Kurzum: In der Region bündeln sich fast alle Probleme Kolumbiens: Illegaler Bergbau, Drogenschmuggel, Landraub, Erpressung. Und neben der FARC und der kleinen ELN-Guerilla mischen dort paramilitärische Gruppen, Drogenschmuggler und gewöhnliche Kriminelle mit.

Daher wird sich in Regionen wie dem Cauca entscheiden, ob der Frieden funktioniert, ob die Entwicklungsprogramme der Regierung greifen, die Koka-Substitution von den Bauern angenommen wird, die Landreform Erfolge erzielt und ob das Vakuum, das die FARC hinterlassen, nicht von rechten Banden oder der kleinen Linksguerilla ELN gefüllt wird. Auch mit der ELN strebt Präsident Juan Manuel Santos ein Friedensübereinkommen an. Aber es wird sich hier auch zeigen, ob die Reparation und die Übergangsjustiz funktionieren. Im Cauca liegen zwei der insgesamt 23 Rückzugszonen, in denen die FARC-Leute sich konzentrieren, ihre Waffen abgeben und mit den Reparationen bei der Bevölkerung beginnen sollen.

Früher baute sie mal auf ihrer kleinen Finca in Caldono Kaffee, Zuckerrohr und Teekräuter wie Kamille und Zitronenstrauch an. Aber der Hof lag nahe an einem Korridor, über den vor allem die FARC ihren Nachschub in die Berge organisierten. Bei Familie López bedienten sie sich bei den Vorräten und Nutztieren. Aber auch vom Militär bekam die Familie Besuch. Die Armee schlug ohne zu fragen auf ihrem Grundstück ihr Lager auf. Und zuletzt kamen die ultrarechten Paramilitärs. „Wir waren im Kreuzfeuer, allen mussten wir was geben und keinem durften wir was verweigern, weil wir dann automatisch als Unterstützer der anderen Seite galten“, sagt López. Aber irgendwann verging sich ein FARC-Guerillero an López’ Nichte Maria Teresa, sie hatte Down Syndrom. Er vergewaltigte und schwängerte sie. Das war Anfang 2004. Und da die Familie entschied, das Kind nicht abzutreiben, blieb nur die Flucht. Die López’ ließen ihre Parzelle, ihr Haus, ihre Existenz und ihren Stolz zurück.

Auch Mariana López hat die feierliche Unterzeichnung des Übereinkommens daheim im Fernsehen gesehen. Sie fand diesen Satz von Präsident Santos gut, dass ihm „ein unvollkommenes Abkommen, das Leben rettet“ lieber sei, als ein „vollkommener Krieg, der Tote sät“. „Wir haben immer gehofft, dass der Frieden einmal kommt, aber dass es dann so schnell geht, hätte ich nie gedacht.“ López wird an diesem Sonntag mit „Si“ stimmen, mit Ja, wenn die Kolumbianer in einem Plebiszit über die Annahme des Friedensvertrags befinden müssen. Stimmen sie mehrheitlich mit Nein, war alles umsonst. Dann kehrt der Krieg zurück.

Bereits mehrfach hatten Regierung und FARC in der Vergangenheit versucht, den Bürgerkrieg zu beenden. Die jetzt erfolgreichen Friedensgespräche mit der ältesten und größten Guerilla Lateinamerikas hatten in der Hauptstadt Havanna am 18. Oktober 2012 begonnen und sollten eigentlich nur einige Monate dauern. Vor dem Hintergrund der immensen Probleme, die es zu lösen galt, war dies unrealistisch. Die Konfliktparteien hatten fünf Punkte auf der Agenda: Sie mussten sich auf eine Landreform einigen, einen Kompromiss über die politische Beteiligung der Rebellen und der Bevölkerung finden, sich über neue Wege im Kampf gegen den Drogenhandel verständigen, über die Opferentschädigung befinden und die juristische Verantwortlichkeit der Rebellen klären.

Bürgerkrieg in Kolumbien Der interne Konflikt, der 1964 begann, als Manuel Marulanda und Jacobo Arenas die FARC als Bauernguerilla organisierten, um mit Waffengewalt vor ­allem eine Landreform durchzusetzen, hat das ­drittbevölkerungsreichste Land Lateinamerikas ausgeblutet. Zwei Generationen von Kolumbianern kennen nichts anderes als den Krieg zwischen FARC und ELN auf der einen und Regierung und ultrarechten Todesschwadronen auf der anderen Seite. 220 000 Menschen starben in dem halben Jahrhundert einen gewaltsamen Tod. Mehr als sechs Millionen Binnenvertriebene hat das südamerikanische Land zu verkraften. Wirtschaft und Infrastruktur wurden durch den Krieg zurückgeworfen. Aber die gesellschaftlichen Verhältnisse, wegen derer die FARC einst zu den Waffen griffen, sind heute noch fast unverändert: Auf dem Land dominieren Unterentwicklung und Armut, und die Schere zwischen arm und reich ist riesig.