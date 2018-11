Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Frühstück in Oldenburg

Hjo

Berne. Die Berner Frauengruppe und der Ortsverband des DGB laden für Mittwoch, 8. Mai, 9.15 Uhr zum Frauenfrühstück in die Gaststätte "Zum Schwan" in Oldenburg, Am Stau, ein. Die Frauen treffen sich um 8.30 Uhr auf dem Park-and-Ride-Platz am Berner Bahnhof und bilden dort Fahrgemeinschaften. Nach dem Frühstück gehen sie gemeinsam in die Ausstellung von Elfi Bischof. Die Berner Malerin stellt unter dem Titel "Buten und Binnen" im Elisabeth-Anna-Palais, Schloßwall 16, in Oldenburg neue Bilder aus. Telefonische Anmeldungen bei Karin Dialer-Strackerjan unter Telefon 04406/1203.