Zu zwei bis drei verschiedenen Banken sollten Kunden mindestens gehen, findet der Zinsexperte. Den Aufwand sollte niemand scheuen. Ein Unterschied von wenigen Prozentpunkten kann sich für Kunden deutlich bemerkbar machen. Wer etwa einen Kredit über 10 000 Euro mit einer Laufzeit von 36 Monaten zu einem Zinssatz von 6,33 Prozent aufnehme, zahle insgesamt rund 10 980 Euro zurück, rechnet Herbst vor. Bei einem Zinssatz von 4,33 Prozent müsse der Kunde am Ende rund 10 670 Euro an die Bank zahlen, also rund 310 Euro weniger.

Wichtig: Kunden sollten bei der Suche nach einem Angebot darauf achten, dass der Bankberater nur eine Zinsanfrage bei den Auskunfteien wie der Schufa stellt. Wähle der Bankberater das Merkmal Kreditanfrage, wirke sich das negativ auf die Bonität des Kunden aus, erklärt Herbst.