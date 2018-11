„Gleichzeitig kommen auf den Iran auch neue Verantwortlichkeiten zu. Dies gilt nach außen: Im Nahen und Mittleren Osten sollten alle Akteure darauf hinwirken, dass es zu einer Eindämmung der Gewalt kommt“, sagte der Vizekanzler.

Dies gelte aber auch nach innen: „Staatliches Handeln muss immer im Rahmen des Rechts und der geschützten individuellen Rechte des Einzelnen stattfinden. Dieser Ansatz des doppelten Dialogs wird mich in meinen Gesprächen vor Ort leiten.“

Der SPD-Vorsitzende bricht am Sonntag mit einer großen Wirtschaftsdelegation zu einer Reise in den Iran auf. Seit dem Ende des Atomstreits im Sommer 2015 und der damit verbundenen Sanktionen ist es Unternehmen wieder möglich, in dem Land tätig zu werden.

Menschenrechtsorganisationen appellieren an Gabriel, sich auch für die Einhaltung der Menschenrechte einzusetzen. Amnesty International verwies auf die hohe Anzahl Todesurteile in dem Land. Der Iran ist zugleich neben Russland die wichtigste Schutzmacht Syriens. Aleppo hatte zuletzt die heftigsten Angriffe der syrischen und russischen Luftwaffe seit Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011 erlebt.