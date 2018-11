Attraktive Ziele und moderate Preise locken jährlich bis zu 100 Millionen Menschen in die Busse.

Busreisen stehen hoch im Kurs – auch deshalb, weil es in Europa wenige Orte gibt, die die Busunternehmer und Fernbusse nicht ansteuern. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala: Städtetouren, Rund- und Ferienreisen sowie Kurztrips. Immer mehr Urlauber unternehmen Wellness- und Gesundheitsreisen oder vertiefen ihr Wissen bei speziellen Studienfahrten.

Die Popularität von Busreisen hat nicht nur mit dem breit gefächerten Angebot der deutschen Busunternehmer zu tun. Ein weiterer Pluspunkt ist die moderne Komfortausstattung der Fahrzeuge. Nach Angaben des Bundesverbandes deutscher Omnibusunternehmer (BDO) sind fast alle Reisebusse mit sanitären Einrichtungen, Fußstützen, Miniküche, Klimaanlage und Klapptischen in der Rückenlehne ausgerüstet. Die Versorgung mit wohltemperierten Getränken gehört ebenfalls zum Standard. Über zwei Drittel der Busunternehmer bieten zudem kleine Snacks an.

Ein ausreichender Sitzabstand in den Fahrzeugen gilt mittlerweile als selbstverständlich. Von einer erhöhten Sitzposition aus erlebt der Reisende dann durch die breiten Fenster ganz unmittelbar die Schönheiten der Landschaften.

Mit der Aussicht auf Unterbringung in ausgewählten Hotels und ein abwechslungsreiches Besichtigungsprogramm sowie zahlreiche Inklusivleistungen lässt sich die Reise von der ersten Minute an entspannt genießen. Nicht zuletzt mit dem bequemen „Tür zu Tür“-Ser-vice kann der Bus punkten: Die Reisenden steigen im Heimatdorf ein und kommen genau da an, wo sie Urlaub machen möchten. Stressiges Umsteigen wie beim Bahnreisen oder lästige Anfahrten zum Flughafen bleiben ihnen erspart.

Voll im Trend liegen in diesem Jahr Aktivtouren, etwa per Bus und Fahrrad. Denn zum einen geht die Entwicklung ohnehin in Richtung Aktivurlaub. Und hinter der Gruppe herfahren und müde Pedaleure einsammeln können nun einmal weder Bahn noch Flugzeug.

Wie das Fernreisen-Segment wächst auch der Wunsch, Heimaturlaub zu machen. Aktuelle Zahlen zeigen, dass Deutsche ihren Haupturlaub verstärkt im eigenen Land verbringen. Auch Auslandsreisen rangieren dennoch ganz oben auf der Beliebtheitsskala: Vor allem Italien, Österreich und Spanien finden als Urlaubsorte großen Anklang. Besonders Städtetouren nach Paris, Prag, Brüssel, Amsterdam, Barcelona und Budapest erleben einen neuen Boom und gehören daher zum vielfältigen Angebot zahlreicher Busreiseveranstalter. (emsn)