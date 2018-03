Das Denkmal vor der Hochschule Bremen wird in den 80er-Jahren zu einem Politikum: Soll es abgerissen werden? Soll es umgestaltet werden? Müsste man vielleicht eine Gedenktafel aufstellen? Oder eine andere Ergänzung vornehmen? Fragen über Fragen, die Dozenten, Anwohner und Studenten über Jahre beschäftigen. So, wie das Denkmal steht, aufrecht und erhaben: so kann es jedenfalls nicht bleiben.

Es ist der 4. Februar 1934, ein Sonntagvormittag. In der Neustadt versammeln sich Dozenten, Studenten, Vertreter der Kreisleitung der „Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei“ (NSDAP) sowie Reichswehr und Marine an der Langemarckstraße. Sie treten vor das Gebäude der ehemaligen Technischen Staatslehranstalten, um das Denkmal „Unsern Helden“ einzuweihen. Das Monument wird 200 gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs gewidmet.

Das Lied „Der gute Kamerad“ erklingt. Die Fahnen werden gesenkt. „Ergriffenes Schweigen“ liegt über der Menge, schreibt ein PropagandaAutor der „Bremer Nachrichten“. In einer „von tiefem Ernst durchdrungenen Rede“ verkündet der damalige Bildungssenator Richard von Hoff (NSDAP), er nehme das Ehrenmal „in die Obhut des Staates“. Es sei, so zitiert ihn die „Weser-Zeitung“, „immer wieder der Einsatz der Person, der gefordert werden müsse und den wir brauchen für die Verwirklichung unseres Ziels: das Dritte Reich“.

Es ist eine Zeremonie, die den damaligen Zeitgeist spiegelt. „Aus Opfern und Kanonenfutter machte man Helden“, sagt Renate Meyer-Braun, Professorin für Sozialwissenschaften. In ihrem Aufsatz „Denkmalsturz und Namensstreit“ schreibt die Bremerin, die Reichsführer hätten sich durch „Erwecken heroischer Gefühle“ ständig versichern müssen, dass Krieg und Tod einen Sinn haben.

50 Jahre später ist dieser Sinn nicht mehr tragbar. Der Stahlhelm, der altarförmige Sockel, der Eichenlaubkranz, die propagandistische Strahlkraft des Denkmals überhaupt: All das passt nicht zur Hochschule Bremen, deren Grundwerte sich dem Frieden zugewandt haben.

Die Studenten der 80er-Jahre verschwören sich gegen das Denkmal. „Es brodelte gewaltig“, sagt Renate Meyer-Braun, die heute 75 Jahre alt ist und damals an der Hochschule Bremen lehrte. Die Studenten bemalen das Denkmal mit Parolen wie „Nazis raus“. Im Januar 1984 fordert der studentische Ausschuss (AStA) gar, das Monument zu beseitigen oder zumindest ein „zusätzliches ‚Gegen‘-Denkmal (gegen den Krieg)“ zu errichten. Beide Vorschläge bleiben Vision. Wenigstens lässt sich Ronald Mönch, Rektor der Hochschule, auf eine Umgestaltung des Denkmals ein. Mehrere Entwürfe werden erstellt. Danach aber passiert für die Beteiligten etwas Merkwürdiges – nämlich nichts. Vier Jahre vergehen, ohne dass der Akademische Senat handelt.

Vielleicht wäre nie etwas passiert, wenn diese mysteriöse Nacht nicht dazwischen gekommen wäre, von der man nicht genau weiß, was in der Dunkelheit geschah. Am Morgen des 5. Januar 1988 liegt das Denkmal auf dem Boden. Die Presse berichtet von Unbekannten, die den Stein umgekippt haben sollen. Die Hochschule erstattet Strafanzeige, der oder die Täter konnten nie ausfindig gemacht werden.

Ob Vandalismus oder politischer Wille das Denkmal umgestürzt haben: Diese Frage bleibt offen. Die Diskussion aber, die Frage nach der Zukunft des Denkmals, sie brennt im Jahr 1988 wieder auf. Während der Kanzler der Hochschule, Jürgen-Peter Henckel, für die Aufrichtung des Steins plädiert, fordert ein Professor den Kanzler in einem Schreiben auf, sich bei den Tätern zu entschuldigen. Die Hochschule hätte schließlich „durch ihre permanente Untätigkeit“ zu der Tat beigetragen. Ein Student wiederum schlägt vor, das Geld besser in die Weiterbildung zu stecken. „Die Helden liegen sozusagen mit der Nase im Dreck.“ Diese Lage entspreche eher der Realität des Krieges als „Pomp und Getöne um Heldentum“, zitiert Meyer-Braun den Studenten des AStA.

Am Ende setzt sich die Deutung des Studenten durch. Das Denkmal bleibt liegen, allerdings auf einer Steinplatte. Etwaige Vorschläge, etwa den Stein neben den Sockel zu setzen, werden verworfen. Der gesamte Prozess, um die Steinplatte inklusive einer Gedenktafel umzusetzen, dauert fünf Jahre.

Renate Meyer-Braun ist noch heute über die Tatenlosigkeit irritiert. Zudem sei die Geschichte überhaupt merkwürdig. Der Akademische Senat habe eine rechtswidrige Tat Unbekannter aufgegriffen und mit einer Bedeutung versehen, „von der man nicht einmal sicher sein kann, ob sie von den ‚Umstürzlern‘ intendiert gewesen ist“.

14. November 1993, wieder ein Sonntagvormittag. Erneut wird das Denkmal eingeweiht – ohne Pomp, ohne gesenkte Fahnen, ohne Musik. Lediglich „eine Handvoll Personen“, erinnert sich Meyer-Braun, wohnen der Zeremonie bei. „Betretene Gesichter“ schauen auf den umgefallenen Stein.

Offenbar weckt das Denkmal in einer Zeit des vermeintlichen Friedens kaum Aufmerksamkeit, zumindest weniger, als in Zeiten des Nationalsozialismus. Der Frieden ist eben, manchmal leider, stiller als der Krieg.

Im Jahr 1934 wurde das Denkmal eingeweiht, heute liegt es auf dem Boden. FOTOS: RENATE MEYER–BRAUN, CHRISTOPH KELLNER