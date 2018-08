Jonas Hector (l) und Jerome Boateng sollen gegen Nordirland zum Einsatz kommen. Foto: Federico Gambarini (dpa)

"Ich bin erst zufrieden, wenn wir Teil zwei auch gewonnen haben. Wir wollen an Tschechien anknüpfen", sagte der Bundestrainer in Hannover. Löw ist zuversichtlich, dass die leicht angeschlagenen Abwehrspieler Jérôme Boateng und Jonas Hector zum Einsatz kommen können. In der deutschen Startelf könne es Veränderungen geben, erklärte Löw. Ein heißer Kandidat ist Ilkay Gündogan. Weltmeister Mats Hummels erwartet gegen einen defensiven Gegner womöglich "ein Geduldsspiel".

Voraussichtliche Aufstellungen:

Deutschland: Neuer (Bayern München/30/73) - Kimmich (Bayern München/21/8), Boateng (Bayern München/28/66), Hummels (Bayern München/27/52), Hector (1. FC Köln/26/23) - Gündogan (Manchester City/25/17), Kroos (Real Madrid/26/73) - Müller (FC Bayern München/27/80), Özil (FC Arsenal/27/82), Draxler (VfL Wolfsburg/23/26) - Götze (Borussia Dortmund/24/59)

Nordirland: McGovern (Norwich City/32 Jahre/17) - McLaughlin (Fleetwood Town/25/21), Jonny Evans (West Bromwich Albion/28/55), McAuley (West Bromwich Albion/36/67), Hughes (Kerala Blasters/36/103) - McGinn (FC Aberdeen/29/46), Davis (FC Southampton/31/89), Norwood (Brighton & Hove Albion/25/40), Corry Evans (Blackburn Rovers/26/37) - Ward (Burton Albion/30/27) - Lafferty (Norwich City/29/55)

Schiedsrichter: Tagliavento (Italien) (dpa)