Kaschmir

Gegenseitige Schuldzuweisung

dpa

Islamabad/Neu Delhi. Indien und Pakistan haben sich am Sonnabend gegenseitig bezichtigt, die Waffenruhe an ihrer Grenze in Kaschmir zu verletzen. „Indische Truppen sind erneut zu grundlosem Feuern und Schießen an der Kontrolllinie in Chamb übergegangen“, hieß es in einer Mitteilung der pakistanischen Armee.