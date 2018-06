Sport

Geld sparen beim Heizen

Karin Kreutzer

Bremen. Jedes Grad Celsius Raumtemperatur weniger in der Wohnung spart sechs Prozent Heizkosten – so ist in den Medien zu lesen. Fast jeder Heizkörper verfügt über entsprechende Thermostatventile, mit deren Hilfe das Klima konstant auf gleicher Höhe gehalten werden kann.