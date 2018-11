Am 22. Februar veranstaltete der Turnkreis HB-Nord seine diesjährigen Kreiseinzelmeisterschaften im Geräteturnwettkampf in der Sporthalle Fährer Flur in Vegesack.

Der TV Grohn nahm mit insgesamt elf Aktiven (davon drei zum ersten Mal an einem WK) daran teil. Und Sie wussten an den vier Geräten (Boden, Barren, Reck und Sprung) sehr zu gefallen. Man sah ihnen an, dass alle konzentriert und mit vollem Einsatz bei der Sache waren.Und so konnten viele ihr bestes Ergebnis seit langem erzielen. So erreichten wir fünf Mal den Kreismeister-Titel (Janne Borowski, Noel Nuaman, Pablo Broszio, Ole Bullert und Fabio Liso), zwei Mal den Vize-Titel (Daniel Verchosapov, Tobias Moewius) und ein Mal den dritten Platz (Dimet Nuaman) und weitere gute Plazierungen. Das war auch ein weiterer guter Test für den Abschluss-WK in der Weserliga am 15. März. Als Betreuer, Trainer und Kampfrichter waren auch Mirko Pendzich Jan-Patrick Jürgens und Wolfgang Koschuch im Einsatz.