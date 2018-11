"Die Doppik ist Neuland für alle gewesen", zeigte Bürgermeister Franz Bittner Verständnis für die Einwände der Fraktionen. Berne sei die letzte Kommune in Niedersachsen, die von kameralistischer auf doppische Führung des Haushalts umgestellt habe. Trotzdem hätte sich der Berner Bürgermeister gewünscht, dass das Land den Kommunen mehr Übergangszeit für die Umstellung gewährt hätte.

Bevor die einstimmige Entscheidung gefallen war, hatte Gemeindekämmerin Anke Egenhoff im zuvor tagenden Finanzausschuss die Neuerungen des Zahlenwerks öffentlich erläutert. Dabei geht es nicht nur um Begrifflichkeiten wie Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Einnahmen und Ausgaben, mit denen die Ratsvertreter in der Kameralistik seit 1974 gewohnt waren umzugehen.

Stattdessen basiert der neue doppische Haushalt auf den drei Komponenten Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und Bilanz. Erstmals werde, so Anke Egenhoff, das Vermögen einer Gemeinde bewertet – die Gemeinde Berne stellt zurzeit die Werte ihrer Gebäude fest. Ebenso werden Abschreibungen dargestellt. Die neuen Begriffe im doppischen Haushalt heißen Ein- und Auszahlungen, Aufwand und Ertrag.

So liest sich die neue Satzung jetzt wie folgt: "Der Haushaltsplan 2013 wird im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf jeweils 9711400 Euro festgesetzt." Der Gesamtergebnishaushalt 2013 ist somit ausgeglichen. Enthalten ist hier auch ein Überschuss von 88200 Euro, der zur Deckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren eingesetzt wird.

Im Finanzhaushalt stehen Einzahlungen von 11316700 Euro Auszahlungen in Höhe von 11003400 Euro gegenüber. Damit ergibt sich hier ein Überschuss von 637800 Euro, mit dem die Gemeinde Berne Liquiditätskredite abbauen wird. Bei der so genannten Finanzierungstätigkeit ist in diesem Jahr keine Kreditaufnahme geplant. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen von 414100 Euro soll für die Tilgung langfristiger Kredite eingesetzt werden. Das ist der Betrag, um den die Gemeinde Berne in diesem Haushaltsjahr ihre Schulden verringern kann.

Kredite für Investitionen veranschlagt die Gemeinde Berne in diesem Jahr nicht. Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf 2669200 Euro. Berne erhebt Grundsteuer auf Grundstücke in Höhe von 400 Prozent. Die Gewerbesteuer ist in der Gemeinde auf 390 Prozent festgesetzt worden. Auf den ersten Blick stellt sich der Berner Haushalt 2013 sehr positiv dar. Bürgermeister Franz Bittner machte dafür die "gute wirtschaftliche Entwicklung in Berne" verantwortlich und setzte möglichen Begehrlichkeiten, die die Politiker daraus ableiten könnten, unmissverständlich entgegen: "Überschüsse sind zur Ablösung der Altschulden zu verwenden."

Auch die Gemeindekämmerin relativierte die Zahlen. Sie bezifferte die Fehlbeträge aus den Jahren 2010 bis 2011 mit 5361574 Euro. Diese würden allerdings erst in der Eröffnungsbilanz zu Tage treten. Die Eröffnungsbilanz liegt allerdings noch nicht vor.

Karl-Ernst Thümler, Vorsitzender der CDU-Fraktion, lobte das finanzielle Engagement der Gemeinde zur Realisierung der drei Vereins-Neubauten: den Vereinsheimen des Stedinger Turnvereins Berne und des TuS Warfleth sowie des neuen Kunstrasenplatzes der Spielvereinigung Berne. Die Grüne Antje Neuhaus-Scholz bedauerte, dass "zu wenige umwelt- und klimarelevante Themen" Einfluss in den Haushalt gefunden hätten.

Die Sanierung des Berner Feuerwehrhauses, ursprünglich auf 350000 Euro angesetzt, wurde jetzt mit Zustimmung aller Fraktionen mit 500000 Euro im Haushalt veranschlagt. Eine große Chance versprechen sich alle durch die Aufnahme Bernes in die Städtebauförderung und hoffen auf die Mitarbeit der Bürger.