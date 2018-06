Konflikte

Gewaltspirale in Nahost dreht sich weiter

Tel Aviv (dpa) - Im Gaza-Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern ist trotz internationaler Vermittlungsbemühungen kein Ende der Gewalt in Sicht. Am fünften Tag der israelischen Militäroperation stieg die Zahl der Toten auf palästinensischer Seite auf 69. Auf israelischer Seite kamen bis zum Abend drei Menschen ums Leben. Außenminister Guido Westerwelle will in Kürze nach Israel reisen.