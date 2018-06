Cliff Wedemeyer (SV Schwanewede) hat die Goldmedaille im 25-Meter-Pistolen-Wettbewerb hauchdünn verpasst. Im Rahmen der Landesverbandsmeisterschaften des Nordwestdeutschen Schützenbundes verzeichnete Wedemeyer bei den Altersschützen wie Maik Ritter (SV Brümmerstede) 564 Ringe. Am Ende musste ein Stechen den Gleichstand brechen. Hier verbuchte Ritter mit 47 Ringen einen Ring mehr als Wedemeyer.

Wedemeyer erwischte mit dreimal 92 Ringen nicht den besten Start. Doch dann drehte er mit 98, 94 und 96 Ringen in der zweiten Hälfte auf und schloss deshalb noch zu Maik Ritter auf. Cliff Wedemeyer hätte auch gerne zusammen mit Alexander Wulf und Albert Pointinger eine komplette Mannschaft gebildet. Doch weil Pointinger nicht wie ursprünglich geplant bei den Senioren antrat, hatten Wedemeyer und Wulf nicht die Möglichkeit, vorne in der Teamwertung anzugreifen. Der für den SV Bassum startende Nordbremer Denis Rother belegte in der Schützenklasse einen tollen zweiten Rang (560). Mit seinen 97 Ringen zum Abschluss wäre Rother fast auch noch seinem siegreichen Vereinskollegen Eike Frerichs gefährlich geworden. Zusammen mit Frerichs und Rainer Martin Baden holte Rother auch den Teamtitel für Bassum.

Anneliese Neugebauer vom Vegesacker SV siegte für den SV Haendorf bei den Altersdamen. Mit 541 Ringen teilte sie sich ihre Goldmedaille allerdings mit der ringgleichen Rita Müller (SV Stoppelmarkt).