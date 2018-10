Die Idee stammt aus den USA. Der Begriff Greeter ist dem englischen Wort Greeting (Begrüßung) entlehnt. Aus dem individuellen Blickwinkel eines Einheimischen und abseits von üblichen Fremdenverkehrsprogrammen zeigen Greeter auch in Vegesack, Blumenthal und Burglesum Gästen die Stadtteile. Alle Greeter und Interessierten sind für Dienstag, 2. August, ab 17 Uhr zu einem Greeter-Treffen in der Bürgerhaus-Cafeteria, Kirchheide 49, eingeladen. Es gibt Berichte über bisherige und zukünftige Greets in Bremen-Nord, das DGN-Jahrestreffen vom 1. bis 4. September in Kassel, Aktivitäten zum International Greeter Day am 10. September in Bremen-Nord, neue Greeter aus weiteren Stadtteilen (Schwachhausen, Viertel, Walle) und „Service Learning“. Anmeldung unter www.bremengreeters.de oder unter Telefon 04 21 / 6 36 08 24 (Lutz Röber).