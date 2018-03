Gregorianika unterstreicht einmal mehr ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Qualität, welches ihre führende Rolle in diesem Genre bestätigt. Sowohl durch die Arrangements wie auch die Interpretationen erreicht Gregorianika mit „In Medias Res“ eine Disziplin, die in dieser Form bislang nicht zu hören war und somit einzigartig ist. Nachdem das Programm des Chores anfänglich aus reiner Gregorianik des frühen Mittelalters bestand, vollzog sich schon bald eine musikalische Entwicklung, die Gregorianika heute so einzigartig macht: Neben den typischen einstimmigen Chorälen wurde das Programm um mehrstimmige Stücke erweitert, welche die Präzision und Stimmgewalt des Chores eindrucksvoll dokumentieren.

Der stilprägende Brückenschlag vom Mittelalter in die Gegenwart gelang dem Chor mit der Präsentation eigener Kompositionen, die zeigen, wie Gregorianik heute klingen kann: authentisch und dennoch zeitnah. Ganz gleich, welcher Sprache sich Gregorianika bedient – die Konzerte des Chores sind stets geprägt von tiefer Demut, Spiritualität und Mystik. Das Publikum darf sich wieder auf eine abwechslungsreiche Reise von der klassischen Gregorianik bis hin zu zeitgemäßen Interpretationen mit einigen Überraschungen freuen und sich in eine Welt jenseits von Hast und Oberflächlichkeit entführen lassen.

Das Konzert findet im Rahmen der Reihe „Musik in St. Matthias“ am Freitag, dem 7. Oktober um 19.30 Uhr in der St. Matthias-Kirche an der Meislahnstrasse 10 in Achim, statt. Karten sind bei beiden Achimer Buchhandlungen, der Tourist Info und dem DER Reisebüro, sowie online über www.reservix.de zu erhalten. Karten sind ab 19 Euro erhältlich.