Indisches Dorf feiert Symbolhochzeit

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Große Bühne für zwei Spatzen

Neu-Delhi. Da es auf ihren Bäumen immer weniger Vögel gibt, haben Dorfbewohner in Indien symbolisch zwei Spatzen verheiratet. Zu der Zeremonie in Mohanpur im Norden des Landes seien Tausende Menschen gekommen, berichtete die „Times of India“ am Montag.