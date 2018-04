Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Großer Tag für Olympisches Feuer

London (dpa) - Buckingham Palast, Downing Street, Trafalgar Square und jede Menge prominente Besucher: Auf seiner Reise zum Stadion hat das olympische Feuer am Donnerstag eine besonders spektakuläre Strecke quer durch London in Angriff genommen. Im Laufe des Tages soll die Fackel unter anderem zum Regierungssitz Downing Street getragen werden. Am Abend steht der Lauf zum Buckingham Palast an, wo die Team-GB-Botschafter Prinz William, seine Frau Kate und sein Bruder Prinz Harry die Fackel begrüßen wollen.