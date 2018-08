Justiz

Gustl Mollath ist frei

Bayreuth (dpa) - Der Fall hat viele Menschen in Deutschland bewegt: Seit 2006 saß Gustl Mollath in der Psychiatrie, weil er als gemeingefährlich galt. Jetzt hat ihn das Oberlandesgericht Nürnberg auf freien Fuß gesetzt - weil es Zweifel an einem ärztlichen Attest gibt. Der 56-Jährige verließ am Dienstagabend in Begleitung von Freunden das Gebäude der Psychiatrie in Bayreuth. Das Oberlandesgericht Nürnberg hatte am Vormittag überraschend seine Freilassung angeordnet. Sein Verfahren muss vor dem Landgericht Regensburg neu aufgerollt werden.