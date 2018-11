Den Industriebetrieben fehlt der Elektronikernachwuchs. „Auszubildende sind gesucht“, sagt Marius Rieger vom Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI). Derzeit können immer wieder Lehrstellen nicht besetzt werden, weil es an qualifizierten Bewerbern fehlt. Haben Jugendliche die Lehre geschafft, sind die Chancen auf eine Übernahme hoch. Nach einer Umfrage des ZVEI unter Mitgliedsunternehmen beklagen 44 Prozent der Betriebe einen Fachkräftemangel auf Facharbeiterebene.

Die Ausbildung zum Elektroniker wird in verschiedenen Fachrichtungen angeboten: zum Beispiel Automatisierungs-, Betriebs- oder Energie- und Gebäudetechnik. Die Ausbildung dauert in der Regel drei-einhalb Jahre. In den ersten zwei Jahren der Ausbildung befassen sich Lehrlinge

aller Fachrichtungen in der Berufsschule mit ähnlichen Themen, erläutert Rieger. Erst danach spezialisieren sie sich.

Wer den Beruf ergreifen will, braucht

Interesse für Mathe und Physik. Darüber hinaus sollten Jugendliche gerne im Team tätig sein, da sie in der Regel nicht allein arbeiten.