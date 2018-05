Einen super Saisonabschluss haben die Midcourt-Jungen Bennet Cruz Nawrath und Arian Maleki vom TC Falkenberg hingelegt. Durch ihren Staffelsieg in der Bezirksliga haben sich die beiden für die Niedersachsenmeisterschaft qualifiziert. In sehr spannenden Matches spielten sie sich ins Halbfinale. Dort trafen sie auf die sowohl niedersachsen- als auch bundesweit erfolgreich spielenden Nordhorner Max Potgeter und Dabrowka Walkowiak und mussten sich klar geschlagen geben: Arian Maleki mit 3:6, 3:6, Bennet Cruz Nawrath mit 2:6, 3:6. Im Spiel um Platz drei traten sie gegen die Jungen aus Edewecht an. Arian spielte gegen Hark Eiting souverän, mutig, druckvoll und nahezu fehlerfrei und konnte mit 6:4, 6:4 den Sieg einfahren. Bennet Cruz trat gegen Niklas Haskamp an. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und einem 2:5-Rückstand kämpfte er sich zurück ins Match und bewies Moral und Kampfgeist. Den ersten Satz gab er noch mit 4:6 ab, drehte das Match dann aber. Mit tollem Tennis gewann er den zweiten Satz mit 6:4 und bezwang den ebenfalls sehr stark spielenden Haskamp im Matchtiebreak mit 10:4

