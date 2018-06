2015 hatte die HHLA unter einem kräftigen Einbruch im Containergeschäft gelitten.

Im abgelaufenen Jahr gab es nun die Erholung. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, kletterte der Konzernumsatz auf rund 1,2 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,1 Milliarden), das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte auf 163 Millionen Euro zu (plus fünf Prozent). Der Teilkonzern Hafenlogistik, das börsennotierte Kerngeschäft des Unternehmens, erwirtschaftete wie im Vorjahr Erlöse von rund 1,1 Milliarden Euro, das Betriebsergebnis stieg insgesamt von 141 Millionen auf rund 147 Millionen Euro. Die HHLA gehört zu rund zwei Dritteln der Stadt Hamburg.

„In der zweiten Jahreshälfte verzeichnete das Unternehmen im Vorjahresvergleich einen starken Mengenzuwachs im Segment Container. So konnte die verhaltene Geschäftsentwicklung in der ersten Jahreshälfte kompensiert werden“, hieß es in einer Mitteilung. Die HHLA schlug 6,7 Millionen Standardboxen (TEU) um, ein Zuwachs um 1,5 Prozent. Während die Containerterminals in Hamburg ein Plus von 1,1 Prozent auf 6,4 Millionen TEU ausweisen, war etwa der Anstieg am Terminal Odessa in der Ukraine mit fast elf Prozent deutlich größer – mit 300 000 TEU trägt dieser aber wenig zum Gesamtergebnis bei.

Glanzstück des Geschäfts bleibt der Hinterlandtransport der HHLA-Intermodalgesellschaften, die mit 1,4 Millionen TEU das Vorjahresvolumen um fast sieben Prozent übertrafen. Die HHLA-Bahngesellschaften steigerten ihre Transporte sogar um acht Prozent, der Straßentransport legte um knapp drei Prozent zu. Die endgültigen Ergebnisse für 2016 will die neue Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath am 30. März vorstellen.