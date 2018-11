Für Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton sind die Testfahrten enorm wichtig. Foto: Roman Rios (dpa)

«Aber hier legt man den Grundstein für das gesamte Jahr», betonte der 30 Jahre alte Brite nach seinen 91 Runden im neuen Formel-1-Mercedes. Hamilton war auf dem Circuito de Jerez von einem Wasser-Leck am neuen F1 W06 vorzeitig gestoppt worden.

Er hatte dennoch am zweiten Tag der viertägigen Testfahrten auf dem ehemaligen Grand-Prix-Kurs die meisten Runden geschafft. «Wir befinden uns in der Anfangsphase der Testfahrten. Da ist es normal, dass sich das Auto nicht perfekt anfühlt. Denn es ist im schlechtesten Zustand der gesamten Saison», meinte der zweimalige Champion (2008 und 2014).

Die bisherigen beiden Tagesbestzeiten sicherte sich jeweils Sebastian Vettel im neuen Ferrari. «Unser Hauptaugenmerk liegt aktuell darauf, viele Runden zu fahren und nicht schnelle Zeiten zu erzielen», betonte Hamilton. Er wird am Mittwoch zum Abschluss der ersten Testeinheit noch einmal ans Steuer des Mercedes zurückkehren. An diesem Dienstag fährt wieder Nico Rosberg. Zwei weitere Testphasen stehen bis zum Rennstart am 15. März noch an.