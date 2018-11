Der Schriftsteller und Übersetzer Harry Rowohlt ist in Hamburg beigesetzt worden. Die Urnenbeisetzung habe bereits am Freitag im engsten Familien- und Freundeskreis stattgefunden, sagte sein Agent Ertu Eren. Harry Rowohlt war am 15. Juni nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren gestorben. Es werde auch eine Trauerfeier geben, sagte Eren. Der Termin stehe allerdings noch nicht fest, voraussichtlich Ende Juli. Dazu würden aber lediglich geladene Gäste, Familie, Freunde und Weggefährten geladen. Es solle auch nicht traurig werden, das hätte Harry Rowohlt nicht gefallen. Vielmehr soll es Musik und Lesungen geben.