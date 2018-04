500 Jahre nach dem Tod des niederländischen Malers Hieronymus Bosch (circa 1450-1516) ist in seiner Heimatstadt ein bisher unbekanntes Werk präsentiert worden: Das Bild „Die Versuchung des heiligen Antonius“ sei dem Maler definitiv zuzuordnen, ergab das bisher größte Forschungsprojekt zum Werk des weltberühmten Malers. Das „Bosch Research and Conservation Project“ stellte am Montag seine Ergebnisse vor. Der auf Eichenholz gemalte „Heilige Antonius“, angefertigt zwischen 1500 und 1510, ist im Besitz des Nelson-Atkins Museum of Art in Kansas City und war bisher einem Schüler von Bosch zugeschrieben worden. Jahrelang war es im Depot des Museums verborgen. Das Bild war vermutlich Teil eines Triptychons. Zum Erbe des spätmittelalterlichen Malers werden nun 45 Werke gerechnet, etwa 20 Gemälde und 25 Zeichnungen. Das von den Niederlanden initiierte Forschungsprojekt hatte unter anderem mit Infrarottechnik unter der Farbschicht sogenannte Unterzeichnungen sichtbar gemacht. Diese entsprechen der Arbeitsweise des Malers. Er hatte mit einem dicken Pinsel in groben Zügen vorgezeichnet, wie die Darstellung auf der Bildtafel am Ende aussehen sollte.

DPA