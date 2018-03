Die Herren vom Heimatverein (v. l.): Heinz-Dieter Schütte, Klaus Bischoff und Günter Schnakenberg. (FOCKE STRANGMANN)

Es war schon einmal ein Heimathaus geplant – neben dem Bootshaus am Ueser Hafen. Doch irgendwie kam man damals nicht auf einen Nenner, sodass vom Großprojekt Abstand genommen wurde. Viele alte Utensilien lagert der Verein derzeit in zwei Obergeschossen im Clüverhaus. Zum Beispiel eine Stempeluhr von Rieke’s Honigkuchenfabrik, in einer Waschabteilung Bügel mit dem Namenszug Achimer Firmen und alte Waschmittel, Kaffeemühlen und -dosen, Bügeleisen sowie als ganz schweres Exponat eine Schneidemaschine der Firma Dietz & Listing aus Leipzig, die einmal ein ehrenamtlicher Buchbinder aus der Achimer Bibliothek benutzt hat.

Selbst historische Fleischwölfe befinden sich in der Sammlung des Heimatvereins. (FOCKE STRANGMANN)

Waagen für den unterschiedlichsten Gebrauch – fürs Baby oder aus einem alten Kaufmannsladen – haben an einer anderen Stelle im Regal ihren Platz gefunden. Wer die nostalgischen Gerätschaften sieht, kommt leicht ins Schwärmen von der „guten alten Zeit“. In einem Schrank mit vielen akribisch beschrifteten Auszügen sind unter anderem Hauspläne, Luftaufnahmen und Messtischblätter sorgsam untergebracht. Besonders stolz ist man auf das Nagelkreuz von 1915, das im Treppenhaus hängt. Einst konnten Spender für Opfer des Ersten Weltkrieges ihre Zahlung mit einem Nagel dokumentieren. Über 40 Jahre war dieses Kreuz verschwunden, dann tauchte es plötzlich wieder auf.

Der Verein ist offen für weitere Sachen: Entgegengenommen werden am liebsten Achim-bezogene Exponate, aber auch welche aus anderen Orten. Mit Bassen befindet man sich im Austausch. Für einen Eisenbahnverein – die Achimer haben selbst nur begrenzte Lagerkapazitäten – wollte der Heimatverein aus der Stadt Achim einige Gegenstände von der alten Uphuser Schranke der Nachwelt erhalten. Doch als man die Sachen abholen wollte, waren diese schon verschwunden.

Drei Dauerausstellungen haben die Heimatverbundenen zusammengestellt. Arbeitsgeräte des Zigarrenmachers Hinrich Klenke sind im Rathaus zu sehen. Damit soll an die alte Tradition der Zigarrenmacher in Achim erinnert werden. In der Stube sind neben dem letzten Arbeitstisch von Klenke unter anderem ein Doppelarbeitstisch, eine Tabakkiste, ein Trockenrahmen, Zigarrenkisten aus Holz und Pappe, Bauchbinden und Zigarrenformen mit der dazugehörigen Presse zu sehen. An den Wänden hängen Tafeln mit Erläuterungen zum Zigarrenmacher-Handwerk. Die Schuhmacher-Werkstatt von Dirk Mattfeld aus Uphusen kann bei Desma besucht werden – passend zum Arbeitszweig dieser Firma. Über 100 Jahre alte Gerätschaften des Zimmermanns Wilhelm Bischoff haben in der Windmühle ihren Platz gefunden.

Ausstellungen hat es aber auch schon ortsteilbezogen gegeben. So erstmals 1988 für Embsen unter dem Titel „Ein Dorf in Bildern“. „Da sind wir durch den Ort gefahren, um Sachen zu besorgen, und stießen erst einmal auf Skepsis“, erinnert sich Günter Schnakenberg. Aber schließlich wurde es doch eine runde Sache – dank der Unterstützung der Einwohner. Uesen, Uphusen und Bierden folgten in unregelmäßigen Abständen. Nicht zu vergessen sind auch die großen Informationstafeln, die vom Heimatverein gefördert wurden. Darauf zu sehen sind Fotos aus dem jeweiligen Ortsteil, außerdem wird die Geschichte erzählt. Solche Tafeln stehen in der Marsch am Hirtenhaus, in Bierden beim alten Feuerwehrhaus, in Badenermoor an der Hauptstraße, außerdem am Ueser Hafen, in Uphusen bei Haberkamp und in Bollen beim Dorfkrug. Doch woher hat der Heimatverein die Fördermittel? „Durch Mitgliedsbeträge und Spenden war dieses möglich“, erklärt Schnakenberg.

Lange Tradition hat auch das Backofenfest, das ab 1987 – damals stand „700 Jahre Uesen“ an – bei Mindermann stattfand. Später wurde es auf dem Hof von Gertrud und Georg Osmers an der Langenstraße gefeiert, doch heute fehlt ein fester Ort. Einmal wurde es bei einer Flussfahrt weserabwärts an Bord gefeiert.

Eine ganz besondere Aktion war „Museum im Schaufenster“, als 27 Geschäftsleute in der Obernstraße alte Sachen in ihren Schaufenstern ausstellen. „Damals waren noch viele Unternehmen in Familienhand“, weiß der Historiker. Als der Wochenmarkt sein Hundertjähriges feierte, da war der Heimatverein mit Waagen und Waschzeug vertreten. „Die Kinder haben gezeigt, wie früher einmal gewaschen wurde. Andere haben Gemüse und Obst verkauft und dieses auf den alten Waagen abgewogen“, schwärmen die Achimer Vorstandsleute heute noch.

Zur 900-Jahr-Feier der Stadt Achim – das war 1991 – organisierte der Heimatverein in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr und der Landjugend ein großes Erntefest, an dem 78 Gruppen und Wagen aus allen Ortsteilen teilnahmen. Im September 1986 wurde der Heimatverein Achim gegründet und ist somit noch gar nicht einmal so alt. Vorsitzender ist seit knapp zwei Jahren Heinz-Dieter Schütte, der lange Zeit dem Heimatverein seines Geburtsortes Verden angehörte, sich aber den Achimern anschloss, als er beruflich als Lehrer an die Realschule Achim wechselte. Nunmehr ist er Rentner mit mehr Zeit fürs Vereinsleben.

Bekannt ist der Heimatverein auch durch unzählige Literatur, die erstellt wurde – unter anderem von Ulrich Budler, bei dem es um die Höfe-Forschung geht. Rund 30 Broschüren hat Klaus Bischoff als Geschichtenschreiber erstellt, doch auch andere Achimer waren daran beteiligt. Und als besonders gilt die Broschüre über die Bremer Stadtmusikanten. „Die sind doch in Achim geblieben und gar nicht nach Bremen weitergezogen“, behauptet Günter Schnakenberg. Die plattdeutsche Sprache kommt ebenfalls nicht zu kurz.

Der Heimatverein Achim ist ein wenig überaltert. „Weil Nachwuchs schlecht zu finden ist. Das ist nicht nur bei Heimatvereinen der Fall, sondern auch bei anderen. Eine Ausnahme bilden die Sportvereine“, hat Schütte festgestellt. Zum Vorstand des Heimatvereins Achim zählen auch Pressesprecher Klaus Bischoff und Beisitzer Günter Schnakenberg, der gerne als Ober-Historiker bezeichnet wird. Schütte ist erst der dritte Vorsitzende im Verein, nach Wolfgang-Peter Kraffzik und Ulrich Budler.

Der Vorstand trifft sich einmal im Monat, ein offener Klönabend wird für den zweiten Montag um Monat ab 20 Uhr im ersten Obergeschoss des Clüverhauses angeboten. Film- oder Dia-Abende runden die Aktivitäten ab, außerdem die Klöppelrunde mit Christiane Ulrich, zu der auch Jugendliche gehören. Die Achimer Speeldäl nutzt die Räumlichkeit des Heimatvereins für ihre Proben. Doch wie ist der Heimatverein an das ganze Material herangekommen? Der Verein hat anfangs Leute angesprochen oder wurde von ihnen angesprochen. „Ach, ich hab‘ auch noch etwas“, hieß es nicht selten am Rande von Ausstellungen.

Wer mit dem Heimatverein Kontakt aufnehmen will, kann dieses per E-Mail an info@heimatvereinachim.de oder telefonisch unter der Nummer von Karl-Heinz Schütte: 0 42 02 / 6 17 85. Weitere Infos unter www.heimatverein-achim.de.