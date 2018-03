SCHWIMMEN

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Hentkes erster EM-Titel

DPA

Netanya. Franziska Hentke ist Europameisterin über 200 Meter Schmetterling geworden. Die Magdeburgerin gewann am Freitag bei den Kurzbahn-Titelkämpfen in Israel in 2:03,01 Minuten und verbesserte ihren deutschen Rekord um 0,46 Sekunden.