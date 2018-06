Es wurde „Luftgewehr sportliche Auflage“ in den Klassen Schüler (2002 bis 2004) und Jugend (2000 bis 2001) geschossen. Jede Teilnehmerin, beziehungsweise jeder Teilnehmer musste 20 Schuss absolvieren und der letzte Schuss wurde als Teiler für die Mannschaft gewertet. Zu einer Mannschaft gehörten drei Starter, egal ob weiblich oder männlich. Es konnten natürlich auch nur zwei an den Start gehen, dann fiel das Mannschaftsergebnis kleiner aus. Leider, so wie es immer ist, war die Beteiligung nicht zufriedenstellend. Ein Schießen dieser Art ist auch zum Kennenlernen da und fördert die Kameradschaft.

Es siegte die Mannschaft aus Einste mit 580 Ringen und einen Gesamtteiler 648,7, gefolgt von Mühlentor (576 Ringe, Teiler 697,1). Sagehorn und Cluvenhagen gingen mit jeweils zwei Schützen an den Start. In der Einzelwertung siegte Marilena Wolf aus Einste. Michelle Möller aus Mühlentor wurde Zweite und den dritten Platz errang Carina Clausen aus Einste.