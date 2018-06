Der in diesem Jahr erstmals verliehene Dieter-Hildebrandt-Preis der Stadt München geht an den Kabarettisten Claus von Wagner („Die Anstalt“). Die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung würdigt nach Angaben der Stadt München anspruchsvolles politisches Kabarett. Die Jury begründete ihre Entscheidung mit dem umfassenden Schaffen von Wagners. Mit seiner ZDF-Politsatire habe er an der Seite von Max Uthoff einen Beitrag zur Renaissance des Ensemble-Kabaretts geleistet. Der Preis wird am 10. Mai durch den Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter überreicht. Er ist nach dem 2013 gestorbenen Kabarettisten Dieter Hildebrandt benannt.

DPA